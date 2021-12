Il primo giorno a Olbia.

E’ entrato in vigore anche a Olbia il super green pass nei bar, ristoranti e mezzi pubblici. In un corso Umberto semi-deserto, dove sono pochi i locali aperti, pochi i baristi che controllano il green pass e c’è chi lo fa solo quando è il cliente ad avvicinarsi al bancone.

In un esercizio del corso Umberto gli avventori cominciano ad arrivare intorno alle sei per l’aperitivo pomeridiano e si dirigono ai tavolini. Il personale non ferma i clienti per chiedere loro la certificazione verde rafforzata e lasciano che si accomodino per poi passare a prendere l’ordinazione. Tra questi qualcuno tira fuori dalla tasca il green pass e solo a questo punto scatta il controllo.

Nel secondo locale a 50 metri più avanti accade lo stesso. Dentro il bar ci sono più o meno una decina di clienti, alcuni seduti, altri in piedi. Un avventore entra deciso per prendere posto ai tavolini e nessuno gli chiede se è in possesso del super green pass. Dopo qualche minuto passa il cameriere con la comanda. Qualcuno preferisce sedersi fuori, forse perché convinto di dover esibire il certificato, anche se così non accade.

Chi lo chiede e chi è favorevole.

Qualcuno però si distingue. Tra questi locali, c’è però chi chiede subito la certificazione, facendo avvicinare il cliente al banco per scannerizzare il documento e verificare se sono in possesso del super green pass o del documento base. “Quelli che si presentano da noi finora hanno il green pass, così come il super green pass – dichiara Fabio Dessena, uno dei soci della caffetteria di Olbia, Cafè Matteotti -. Chi ha quello base, invece, consuma al banco”. Secondo i tanti lavoratori e titolari degli esercizi, il super green pass è una misura a cui sono favorevoli. “Trovo sia giusto, così come per quanto riguarda i controlli – ha detto Emanuele Chessa, che lavora al bar Vecchio Porto – non abbiamo avuto problemi nel richiederlo ai clienti, perché anche loro trovano giusto, anzi molti spontaneamente mostrano il certificato”.

Intorno alle 18.30 arrivano i primi clienti. “Non abbiamo avuto problemi con i clienti perché sono sempre più sporadici i casi in cui qualcuno non ha il super green pass – ha detto Maurizio Gelsomino, titolare del bar Bellavista di Olbia -. Noi lo richiediamo sempre e abbiamo avuto un buon segnale da parte loro”.