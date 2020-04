Verso la fase 2 a Olbia.

Rimangono 7 casi ancora positivi al coronavirus a Olbia. Un dato immutato negli ultimi 5 giorni. Un dato positivo che fa ben sperare per quello che sarà l’immediato futuro e spinge il sindaco Settimo Nizzi a premere sulle autorità regionali e statali per la riapertura delle attività lavorative.

Un primo passo, intanto, lo ha compiuto lo stesso sindaco emettendo l’ordinanza che sposta la chiusura degli esercizi commerciali dalle 18,30 alle 20. Si pensa, poi, ad una prossima riapertura del parco Fausto Noce. Ma per questo, sicuramente un simbolo di riacquisita libertà per gli olbiesi, occorrerà attendere la prossima settimana per avere la conferma del trend dell’ultimo periodo.

“Dovremo convivere a lungo con questa malattia – ha dichiarato il sindaco Nizzi rivolgendosi ai suoi concittadini -. Vi chiedo di mantenere le abitudini tenute fino ad oggi, evitare il più possibile i contatti e tenere la distanza di almeno un metro, così da mantenere l’attuale andamento positivo”.

“Non vogliamo continuare a mantenere chiusi gli esercizi commerciali – ha proseguito il sindaco -. Si deve dare il via alle attività artigianali, ai meccanici, agli imbianchi, ai muratori e ai giardinieri. Attività che, dalla scorsa settimana, lavorano già per le manutenzioni ma che dovrebbero poterlo fare anche per i nuovi progetti”.

“Dovrebbe essere concesso di avviare anche la pulizia delle spiagge e abbiamo chiesto alla Regione di consentire agli addetti di accedere alle strutture per iniziare a prepararle – ha concluso Nizzi-. Dobbiamo iniziare a muoverci. Le abitudini a cui rinunciare saranno tante, ma la ripresa delle attività lavorative dobbiamo ottenerla”.

