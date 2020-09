Le indicazioni del Comune di Olbia.

A decorrere dall’anno d’imposta 2020 la riscossione della Tassa Rifiuti (Tari) nel Comune di Olbia avverrà tramite il sistema di riscossione diretta, in luogo di quello di autoliquidazione. Inoltre l’Ente ha affidato il servizio di riscossione al concessionario Agenzia Entrate Riscossioni.

“Il contribuente non deve più effettuare il pagamento in maniera spontanea, ma deve aspettare di ricevere l’avviso di pagamento da parte del concessionario. Per andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini, sarà possibile effettuare i pagamenti anche presso i rivenditori di tabacchi”, afferma l’assessore al bilancio Michele Fiori.

“I versamenti Tari, – prosegue Fiori – fermo restando che dovranno essere eseguiti solo dopo aver ricevuto la comunicazione via posta, dovranno essere effettuati in questa modalità: pagamento dell’acconto il 30 settembre 2020 saldo il 31 dicembre 2020″.

A decorrere dal 2020, infatti, tutti i versamenti Tari effettuati prima del primo dicembre devono essere effettuati in acconto sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente con conguaglio sulle rate di saldo fissate successivamente a tale data.

Lo sportello dell’Ufficio Tributi del Comune di Olbia, via Garibaldi, 62, al momento è chiuso al pubblico, ma tutte le informazioni possono essere richieste contattando il numero telefonico 0789 208046 il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle 17, il martedì e il giovedì dalle ore 8 e 30 alle 13, o all’indirizzo e-mail vapinna@comune.olbia.ot.it

Le comunicazioni possono essere inviate, preferibilmente utilizzando la modulistica presente sul sito, tramite pec all’indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it (da indirizzo pec), via fax al 0789 52354, via e-mail all’indirizzo vapinna@comune.olbia.ot.it o presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune. Gli utenti provvisti di pec (tutte le società e i professionisti, ma anche i privati cittadini) sono invitati a privilegiare la trasmissione delle comunicazioni utilizzando tale mezzo.

(Visited 905 times, 905 visits today)