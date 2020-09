A Olbia riaprono gli asili nido: l’ordinanza del Comune

La nuova ordinanza a Olbia.

Nuova ordinanza del Comune di Olbia che consente la riapertura ai gestori dei servizi degli Asili Nido comunali e dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) nidi e micronidi privati a partire dal 2 settembre 2020.

Resta comunque la facoltà dei soggetti gestori privati, anche in relazione alle esigenze manifestate dalle famiglie, stabilire la data di effettiva riapertura dei servizi.

Per la riapertura si dovranno comunque rispettare gli indirizzi contenuti nel “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, il mantenimento del rapporto numerico personale/bambini sottoscrivere il “Patto di corresponsabilità” quale strumento di condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da coronavirus tra enti gestori pubblici e privati e le famiglie.

