Nuovi mastelli a Olbia, ecco le vie interessate dalla consegna

Continua la consegna porta a porta dei mastelli a Olbia
La De Vizia Transfer prosegue con la consegna porta a porta dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata di Olbia. Con ritiro contestuale dei vecchi mastelli.
La distribuzione procede in modo progressivo su tutto il territorio comunale. Ecco le vie interessate la settimana dal 18 al 22 maggio.
Le consegne tra il 18 e il 22 maggio
ZONA OLBIA NORD: Via Acero, Via Agostino Braccu, Via Agostino Di Duccio, Via Alessandro Antonelli, Via Alessandro Volta, Via Alfredo Petrucci, Via Algeri, Via Amilcare Ponchielli, Via Andorra, Via Andrea Orcagna, Via Andrea Palladio, Via Andrea Solari, Via Anselmo Da Campione, Via Antonio Averlino Filarete, Via Antonio Canova, Via Antonio Gramsci, Via Antonio Meucci, Via Antonio Pacinotti, Via Aristotele, Via Baldassarre Longhena, Via Benedetto Da Maiano, Via Benvenuto Cellini, Via Carlo Matteucci, Via Del Melograno, Via Dell’oleandro, Via Donatello, Via Enrico Fermi, Via Eraclito, Via Euclide, Via Evangelista Torricelli, Via Fausto Noce, Via Federico Confalonieri, Via Fidia, Via Filippo Brunelleschi, Via Flumendosa, Via Fra Nicola Da Gesturi, Via Francesco Algarotti, Via Francesco Talenti, Via Galeazzo Alessi, Via Galileo Galilei, Via Gentile Da Fabriano, Via George Washington, Via Giaime Pintor, Via Giambattista Tiepolo, Via Giotto, Via Giovanni Lanfranco, Via Giudice Visconti, Via Giuseppe De Simone, Via Giuseppe Giusti, Via Guarino Guarini, Via Guido Guinizelli, Via Ilaria Alpi, Via Isonzo, Via Jacopo Della Quercia, Via John Fitzgerald Kennedy, Via Lorenzo Ghiberti, Via Luca Della Robbia, Via Ludovico Antonio Muratori, Via Luigi Einaudi, Via Luigi Poletti, Via Madrid, Via Martin Luther King, Via Pinturicchio, Via Saturno, Via Sebastiano Caboto, Via Stromboli, Via Tienanmen, Via Tintoretto, Via Tolomeo, Via Vasco De Gama, Via Venere, Via Vincenzo Bellini, Via Vincenzo Lotti, Via Vittorio Bottego, Via Vulcano.
“Ricordiamo – spiegano dal Comune – che durante la consegna, il personale incaricato da De Vizia richiederà un documento d’identità dell’intestatario della TARI. Necessario per associare correttamente il kit all’utenza. Qualora al momento del passaggio non fosse presente nessuno nell’abitazione, gli operatori lasceranno un avviso con le modalità per ritirare il kit in un secondo momento”.