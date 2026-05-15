Il maestrale si abbatte sulla Gallura, allerta meteo per burrasca

La Regione dirama l’allerta meteo per il maestrale in Gallura

Il maestrale torna a soffiare con forza sulla Gallura che si prepara con l’allerta meteo a una giornata di vento intenso. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle prime ore di sabato 16 maggio fino alla tarda serata. Su tutta l’Isola sono previsti venti forti provenienti da ovest e nord-ovest, “con rinforzi sino a burrasca sulle coste della Gallura e sui rilievi orientali”.

La Protezione civile

Alla base del peggioramento – spiegano – c’è il transito sul Mediterraneo centro-occidentale di una saccatura di origine polare. Il fenomeno favorirà l’approfondimento di un minimo barico sul Mar Ligure e un progressivo aumento del gradiente di pressione, condizione che porterà a un sensibile rinforzo del vento già dalle prime ore della giornata.

Particolare attenzione viene richiesta nel NordEst della Sardegna, dove la stagione turistica è già entrata nel vivo grazie alle temperature miti delle ultime settimane e ai primi arrivi nelle località costiere della Gallura. Tra Olbia, Santa Teresa, La Maddalena e la Costa Smeralda sono già numerosi i visitatori presenti per il ponte di maggio e per i primi weekend della bella stagione. Il forte maestrale potrebbe però creare disagi alle attività all’aperto. Il mare è atteso in aumento soprattutto nei tratti esposti a nord e a ovest, con possibili difficoltà per la navigazione e per le imbarcazioni da diporto.

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