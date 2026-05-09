Parte la distribuzione dei mastelli della raccolta differenziata a Olbia

La distribuzione dei mastelli della raccolta differenziata a Olbia.

Nuovo aggiornamento sul servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale, dove la società De Vizia Transfer S.p.a. sta portando avanti la distribuzione porta a porta dei kit aggiornati per la gestione dei rifiuti, con contestuale ritiro dei contenitori precedentemente in uso. L’operazione, avviata da tempo, procede in maniera graduale e interessa progressivamente diverse aree della città. Nella settimana che prenderà avvio lunedì 11 maggio, le consegne saranno effettuate in particolare nella zona di Olbia Nord, dove sono state programmate numerose vie incluse nel piano di distribuzione.

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Tra le strade coinvolte figurano, tra le altre, via Bartolomeo Ammannati, via Damiano Chiesa, via degli Ontani, via del Castagno, via del Palissandro, via delle Calendule, via delle Mimose, via delle Sughere, via dell’Eucaliptus, via Emilio De Fabris, via Gian Lorenzo Bernini, via Giovanni Antonio Medrano, via Giovanni Battista Cella, via Luigi Del Moro, via Luigi Vanvitelli, via Parigi, via Piero Maroncelli, via Vittorio De Sica, via Domenico Cimarosa, via Francesco Cilea, via Franz Schubert, via Giordano Bruno, via Giorgio Vasari, via Giovanni Pisano, via Giudice Costantino, via Giudice Saltaro, via Giuseppe Tartini, via Guido D’Arezzo, via Johann Sebastian Bach, via Joyce Lussu e altre strade limitrofe, oltre a diverse vie intitolate a santi e regioni italiane.

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Il servizio prevede che il personale incaricato, al momento della consegna, proceda all’identificazione dell’utenza tramite la verifica di un documento d’identità dell’intestatario della Tari, al fine di associare correttamente il kit alla singola posizione contributiva. Contestualmente viene ritirato il materiale precedente, sostituito dai nuovi mastelli destinati alla raccolta differenziata. Nel caso in cui, durante il passaggio degli operatori, non vi sia la presenza di alcun occupante all’interno dell’abitazione, viene lasciato un avviso informativo con le indicazioni necessarie per procedere al ritiro in un momento successivo. L’attività proseguirà nei prossimi giorni secondo il calendario stabilito, con l’obiettivo di completare la distribuzione su tutto il territorio comunale interessato.

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