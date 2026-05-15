L’attore Stanley Tucci in visita a Tavolara con la troupe

L’attore Stanley Tucci per la tv gira spesso l’Italia ed è tornato in Sardegna: stavolta la sua visita è stata a Tavolara. Candidato all’Oscar e vincitore di due Golden Globe, sfrutta le sue origini italiane per mostrare la Penisola al mondo. Ma senza tralasciare le zone insulari. Nel 2022 aveva attraversato quasi tutta la Sardegna con diverse tappe che avevano permesso di portare lontano gusti e tradizioni tipiche. Nel 2024 era comparso a Sassari per la Cavalcata Sarda e ora ha fatto rotta verso l’isola di Tavolara. Lo fa con la squadra di National Geographic per Dinsey+

“Tucci a Tavolara, una bella pubblicità per la nostra Area Marina Protetta!”. Lo annuncia con piacere Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo. Sulla sua pagina Facebook posta anche il link del video su YouTube. Si vede la star hollywoodiana in visita nel “Regno più piccolo del mondo”. Osserva la natura, il piccolo cimitero “reale” e si gusta un pasto in riva al mare Da Tonino.

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Le immagini da Tavolara e il pasto al “King’s Resstaurant”:

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