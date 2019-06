Il nuovo skatepark di Olbia.

Anche Olbia ha ora il suo nuovo skatepark. Annunciato già da tempo dal sindaco Settimo Nizzi, il parco dedicato a ragazzi e, in generale, a tutti gli amanti della tavola con quattro ruote più famosa del pianeta è ora finalmente realtà.

Il nuovo skatepark, che conta fino a cinque elementi in acciaio e diverse panchine, sorge ora in via Nanni, tra la ferrovia e i reperti romani, a pochi metri dalle scuole.

“Il progetto – ha commentato il sindaco Nizzi – rientra nell’ambito di una riqualificazione di tutto il centro storico, partita dalla strada che si affaccia sul plesso scolastico ed ampliata anche al parcheggio posto nelle immediate vicinanze che ora ospita lo skatepark“.

“Abbiamo pensato – prosegue il primo cittadino di Olbia – che fosse brutto lasciare a sé stesso un luogo come questo, quando invece poteva essere destinato a qualcosa di più utile. Per questo motivo abbiamo deciso di costruire lo skatepark, grazie al quale abbiamo tentato di dare una risposta a tutti quei ragazzi che cercano una sistemazione dove giocare in libertà”.

“Ma il problema – conclude Nizzi – era anche legato alla sicurezza, poiché lasciare che i giovani corressero con lo skateboard per strada, dove ci sono già ciclisti e pedoni, sarebbe stato davvero molto pericoloso”.

(Visited 117 times, 117 visits today)