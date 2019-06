I cortometraggi in gara.

Prosegue il Figari Film Fest con le proiezioni di cortometraggi in gara stasera presso l’arena di Piazza Dante ad Olbia alla presenza dei primi giurati tra cui l’attrice Paola Minaccioni, membro della giuria di qualità, quest’anno a maggioranza femminile (che si completerà nei prossimi giorni con l’arrivo delle attrici Lucia Ocone e Alessia Barela) e di Tamas Gabeli direttore del, Busho Festival di cortometraggi di Budapest

Otto cortometraggi proiettati ogni sera fino al 23 giugno per un totale di 40 cortometraggi selezionati da tutto il mondo si daranno battaglia per aggiudicarsi il premio come miglior corto Nazionale, Internazionale, Regionale e di Animazione. Novità del Figari di quest’anno è una sezione interamente dedicata al cinema a tematica femminile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche del festival.

La mattina di ieri è stata caratterizzata invece dall’apertura del Mercato e dall’inizio dei lavori professionali che porteranno ad Olbia circa 200 accreditati tra produttori, registi, sceneggiatori, Film Commission e ospiti. Cuore delle attività è il Museo Archeologico del capoluogo sardo che accoglierà la maggior parte delle attività.

Conferenze, pitch, location scouting sono solo alcune delle proposte del Festival che anche quest’anno mette in relazione buyers da tutta Europa, fra cui Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti altri e realtà ancora giovani ed in fase di affermazione. Durante gli incontri verranno presentati cortometraggi, lungometraggi in cerca di distribuitori e opere prime o seconde di fiction, animazione e documentari in cerca di produzioni.

Come ogni anno il Festival assegnerà dei premi speciali quali il Premio Comunicazione 2019 che stasera andrà al duo comico di youtuber Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) insieme al loro regista e videomaker Giacomo Spaconi attesissimi in Piazza Dante.

Domani sarà la volta del Premio Bracco al miglior giovane attore dell’anno verrà ritirato venerdì 21 da Andrea Carpenzano e Linda Caridi, reduci rispettivamente dai successi de “Il campione” di Leonardo D’Agostini al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al fianco di Luca Marinelli. Riconfermato per il secondo anno consecutivo anche il Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà consegnato al miglior film in concorso.

Il Festival prevede anche un ricco programma di eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i concerti di Cinema e Musica come quello degli Audio Magazine, e la serata di Cinema e Parole che avrà come ospite Fabio Celenza noto per i suoi doppiaggi che spopolano su You Tube. Atteso anche Lorenzo De Angelis attore e doppiatore impegnato nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.EI.

(Visited 53 times, 53 visits today)