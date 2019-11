Il rinnovo delle nomine dell’Aspo.

Squadra vincente non si cambia: sembra pensarla così il Comune di Olbia in merito al rinnovo del cda e del collegio sindacale dell’Aspo, la società pubblica che negli ultimi anni sta gestendo un po’ di tutto, dagli autobus ai parcheggi fino al coinvolgimento della nascente Università in centro.

Secondo i decreti firmati dal sindaco Settimo Nizzi, consiglieri e i sindaci “nel corso dell’incarico hanno svolto il mandato con professionalità e disponibilità”.

Riconfermata dunque l’attuale squadra di vertice di Aspo. Unica eccezione quella del consigliere Roberto Piazza, che ha rinunciato a coprire nuovamente il ruolo, dopo essere subentrato nel 2017 al dimissionario Massimo Piu.

Alla guida del consiglio di amministrazione, dunque, il presidente Massimo Putzu, affiancato dalla consigliera Nadia Spano. Componenti effettivi del consiglio sindacale saranno invece Daniele Desole, Nadia Asara e Antonello Canu. Supplenti in caso di rinuncia all’incarico Putzu Roberto Isidoro e Martini Francesca Rita.

