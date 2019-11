Gli orari dell’ispettorato micologico.

Novembre, pioggia, tempo di passeggiate in cerca di funghi. Se il 2018 è stata un’annata eccezionale per gli appassionati, sembra non si possa dire lo stesso del 2019, complice la siccità che ha colpito la nostra regione.

Non bisogna dimenticare che questa passione si può trasformare in disavventura anche per i cercatori più navigati, e i cittadini possono rischiare l’intossicazione.

Per questa ragione l’ispettorato micologico dell’Asl di Olbia ha attivato un nuovo sportello, a disposizione della popolazione del Nord Sardegna. Si terranno attività di prevenzione delle intossicazioni, controllando e certificando i funghi freschi spontanei raccolti dai cittadini.

Il servizio gratuito è attivo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13. Gli sportelli si trovano a Olbia, presso gli ambulatori della guardia turistica in via Aldo Moro, e a Tempio Pausania, nel palazzo Ex Inam in via Demartis. Per ulteriori informazioni sul servizio, contattare lo 0789/552153-262.

