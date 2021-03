La situazione coronavirus a Olbia.

A Olbia sono 149 le persone attualmente positive al virus secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal sindaco Settimo Nizzi. Intanto oggi il primo cittadino ha deciso di chiudere tutte le scuole della città fino al 10 aprile, per prevenire ulteriori contagi ed evitare i contatti tra gli alunni per un periodo più lungo insieme alle vacanze pasquali.

“Tornando ai positivi in città “si tratta di un numero contenuto rispetto ad altre realtà – commenta il primo cittadino- ma che deve spingerci a non abbassare la guardia e mantenere i comportamenti corretti che ormai tutti conosciamo. Per questo vogliamo fare un appello rispetto ai giorni di Pasqua invitando i nostri concittadini ad attenersi scupolosamente alla normativa: avremo tempo di festeggiare con i nostri cari non appena raggiungeremo la luce in fondo al tunnel, ormai sempre più vicina grazie alla vaccinazione di massa che stiamo portando avanti”.

