Uno showroom completamente rinnovato a Olbia.

Si presenta al pubblico con un concept totalmente rinnovato lo showroom Habimat Rasenti di Olbia che, in seguito a un recente intervento di ristrutturazione, ha trasformato la propria sala mostra in un laboratorio dove architetti, designer e privati possono progettare i propri spazi, scoprendo il valore dei materiali e delle finiture e gli ultimi trend e stili dell’abitare attraverso un’experience su misura, per ambienti cuciti sui desideri e sui bisogni di ciascun cliente.

Il nuovo concept sviluppato propone un nuovo stile di vendita superando l’idea tradizionale di showroom che da contenitore di prodotti si trasforma e si evolve in laboratorio. “La scelta di abbracciare il nuovo concept Habimat è il frutto di un percorso iniziato anni fa seguendo la formazione proposta dal Gruppo BigMat – spiega Angelica Rasenti, responsabile dello showroom – . Il nostro obiettivo è quello di completare la transizione da sala mostra di ceramiche e arredobagno a vero e proprio showroom di interni. Un passaggio complesso che siamo sicuri porterà i suoi frutti sia in termini di crescita professionale sia di risultati economici nei prossimi anni”.

Sviluppato su due livelli, per una superficie totale di 750 metri quadrati, si articola in un percorso immersivo che “consente al cliente, in modo semplice e intuitivo, di definire lo stile con cui intende costruire o rinnovare gli ambienti della propria abitazione, ufficio o negozio. Un nuovo concept che aiuta l’utente a fare ordine tra le sue preferenze, selezionando prodotti, colori, accessori e complementi di arredo” aggiunge la responsabile dello showroom.

Materie e materiali raccontano i trend del momento personalizzando l’offerta a seconda delle esigenze di architetti, designer e clienti privati, guidati nella loro scelta da tre addetti alla vendita e un interior designer. Tramite l’abbinamento di materiali, tonalità cromatiche, formati e tipologie di posa, lo showroom propone ispirazioni e suggestioni che declinano le principali tendenze del momento tenendo conto anche delle specificità del territorio.

“Il concept – prosegue Angelica Rasenti – è molto flessibile e si adatta alle esigenze di mercato dei singoli showroom. Per la nostra realtà che opera a Olbia, in Gallura, proponiamo progetti che raccontano il mediterraneo: luminoso, ricco di dissonanze cromatiche ed elegante, che si adatta perfettamente alle esigenze di chi il mare lo vuole anche nella propria casa”.

Completano la proposta di Habimat Rasenti pitture per interni con palette cromatiche esclusive, complementi di arredo, illuminazione e oggettistica: una gamma di soluzioni a 360 gradi per la casa grazie all’esperienza maturata negli ultimi dieci anni dalla famiglia Rasenti che ha integrato e trasferito lo store Rasenti Home Design, situato nel centro di Olbia, nello showroom.

Un’offerta a 360 gradi per professionisti e privati che possono contare non solo sulla consulenza tecnica del team dello showroom ma anche su numerosi servizi come presenza in cantiere, ricerche di prodotto, render, consegne e assistenza post-vendita per la risoluzione di ogni eventuale problema.

“Un supporto fondamentale, quello offerto da Habimat Rasenti, che fa di questa realtà un importante punto di riferimento per la realizzazione di progetti su misura, in un periodo in cui la pandemia ha avuto una ripercussione sul mercato creando incertezza sul futuro ma anche nuova consapevolezza sull’importanza di abitare in ambienti confortevoli e di qualità. Noi abbiamo scelto di avere un atteggiamento positivo per il futuro ed è anche per questo che abbiamo deciso di intraprendere questo importante rinnovamento abbracciando il nuovo concept“, conclude Angelica Rasenti.

