Il nuovo servizio dell’aeroporto di Olbia.

L’aeroporto di Olbia si dimostra sempre più attento alle esigenze di chi viaggia e alla Customer Experience mettendo a disposizione dei propri passeggeri, a partire dal 1 Agosto, un nuovo servizio chiamato “After Beach”: uno spazio privato confortevole e igienizzato dedicato a chi non vuole rinunciare all’ultimo bagno al mare beneficiando di un momento di relax e di una doccia rinfrescante prima della partenza.

Il servizio, disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 22 presso l’area partenze dell’Aeroporto, include un kit doccia con asciugacapelli, set asciugamani, tappeto doccia, ciabattine monouso in spugna, bagnodoccia, shampoo e crema corpo, realizzati artigianalmente con l’utilizzo di piante sarde, completamente naturali.

Le varie tipologie d’accesso, suddivise in Single, Double e Family, consentiranno ai passeggeri di usufruire del servizio per la durata massima di 40 minuti, garantendo inoltre dei servizi aggiuntivi gratuiti quali il Deposito di 1 bagaglio presso il Deposito Bagagli e l’accesso al Fast Track nonché uno sconto del 50% per l’accesso all’esclusiva Club Lounge dell’Aeroporto. In linea con la politica sulla sostenibilità ambientale intrapresa da Geasar, il servizio sarà eco-friendly.

(Visited 660 times, 705 visits today)