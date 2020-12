Il bilancio del turismo 2020 e la letterina di natale del presidente di Federalberghi

Il bilancio di Federalberghi su Olbia.

Una stagione difficile quella del 2020. Parola di Paolo Manca, presidente di Federalberghi Gallura. L’emergenza epidemiologica ha messo in ginocchio un settore già sofferente a causa del problema dei trasporti, quello delle strutture ricettive della Gallura e di Olbia.

I dati parlano chiaro. E’ stato del 70% il calo delle prenotazioni da parte degli arrivi, sopratutto stranieri. “Ci siamo trovati davanti a un fenomeno nuovo che ci ha colti impreparati – ha detto Manca -. La ripresa c’è stata, ma solo ne gli ultimi quindici giorni di agosto”.

Anche la città di Olbia ha sofferto parecchio, con cali di fatturato notevoli, in linea con il dato regionale. C’è incertezza sul 2021 per quanto riguarda i paesi come la Germania, attualmente in lockdown. Ma le prospettive per la stagione, dalla quale mancano ormai pochi mesi? “Si auspica che si inizi a programmare per tempo dal punto di vista sanitario per la stagione prossima, almeno da marzo – ha detto il presidente Federalberghi – e che il vaccino possa salvare la stagione futura, ma bisogna informare il turista sulle misure di prevenzione prima dell’arrivo e quindi lavorare anche dal punto di vista comunicativo”.

