La festa degli olbiesi.

Comincia stasera la festa di Nostra Signora di Cabu Abbas, nell’omonima chiesa campestre di Olbia, come da tradizione nell’ultima domenica di maggio.

Festa popolare per eccellenza della cità di Olbia, il programma prevede la conferma delle celebrazioni religiosi con i Vespri che saranno celebrati questo pomeriggio alle 17:30 da don Gianni Satta e la messa di domenica mattina alle 10:30. Inoltre la cena del sabato e il pranzo della domenica offerti dal comitato a base di piatti tradizionali, accompagnati da vermentino e dolci. Non mancherà la musica da ballo liscio, in programma per domenica dopo cena e per sabato dalle 18.