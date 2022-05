Rapina al bar di Bassacutena, 2 restano in carcere. Il terzo torna a casa

La rapina a Bassacutena.

Restano in carcere due dei presunti rapinatori del Pink bar di Bassacutena, del colpo avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 maggio, mentre il terzo è stato scarcerato. Si tratta di Gheorghe Vasile, 33 anni, e Aurelian Bivolaru, 42 anni, mentre l’uomo scarcerato è Flaviu Cosmin Balota, 36 anni.

A deciderlo il giudice del tribunale di Tempio, Marco Contu al termine dell’udienza di convalida del fermo per rapina. I tre presunti responsabili del fatto, tutti di origine rumena, sono con l’accusa di rapina impropria in concorso. Uno di loro, Vasile, era stato sparato da più colpi di fucile alle gambe dal titolare del bar Nicolò Pirredda, giunto nel locale con la moglie Cristina Sanna.

L’uomo, ferito e sanguinante, dopo la fuga, si era fermato in una panchina di via Nazionale ed era stato raggiunto dai carabinieri. Gli altri componenti della banda erano stati raggiunti nella casa di Bivolaru a Telti. Il 42enne, nonostante avesse il divieto di avvicinamento dall’abitazione dove vive la moglie, aveva trovato nascondiglio con i complici.

Mentre Balota ha lasciato delle due dichiarazioni, riferendo che si trovava nella casa come ospite e che il cellulare sequestrato apparteneva a Bivolaru, Vasile e il 42enne si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli avvocati difensori hanno rigettato la ricostruzione dei fatti e hanno sostenuto che Vasile era stato colpito dalle fucilate dall’altra parte della strada, ovvero a 15 metri, dunque, non in un tentativo di difesa da parte del commerciante.

Secondo i legali, che contestano anche il reato di rapina impropria, il 33enne non poteva rappresentare un pericolo per i due titolari del Pink Bar. Tesi difensive che hanno convinto solo in parte il giudice, il quale ha scarcerato soltanto Balota, che si trovava soltanto in quella casa. Per gli altri due, invece, è stata confermata la misura cautelare. La posizione del titolare del locale è al vaglio della procura, dove si sta valutando se Pirredda ha sparato per legittima difesa.