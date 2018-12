I dati dell’immigrazione a Olbia.

Olbia è una città accogliente ed è così ad essere percepita dagli stranieri. La popolazione straniera che ha scelto Olbia, infatti, conta una media più alta rispetto al dato nazionale.

In città sono il 10,3% della popolazione, ovvero 6. 200 residenti. A Olbia sono presenti numerosi servizi per gli immigrati. L’informacittà, ad esempio svolge un ruolo fondamentale per inserire l’immigrato nel mondo del lavoro. Si chiama “Informaimmigrati” ed è uno sportello specificamente dedicato agli stranieri che cercano una risposta occupazionale.

Un’immigrazione maggiormente femminile, a dispetto dei luoghi comuni. La metà dei migranti, infatti, sono donne (52,5%) e soprattutto europee. La comunità romena è quella maggiormente consistente con 14mila presenze sul territorio. Segue la comunità africana con 5. 887 residenti.

Gli studenti stranieri a Olbia sono 560 e molti sono nati sul territorio.

