La giornalista e poetessa di Olbia Marella Giovannelli ha vinto il premio Alghero Donna, sezione poesia. E’ con “L’età del cuore” che la Giovannelli ha ricevuto questo riconoscimento. I versi sono inseriti in una raccolta di poesie, realizzata dagli anni ’90 al 2017.

“Non mi aspettavo di ricevere questo premio – ha detto la poetessa -. Questo premio, che è arrivato in un momento inaspettato, mi spinge a continuare a dedicarmi alla scrittura. Un’altra grande gioia sempre legata alla poesia, quest’anno l’ho avuta quando il fotografo Salvatore Ligios ha creato un catalogo e una mostra itinerante dedicata ai poeti sardi, intitolata Sogni Meridiani. Far parte di questo mondo mi ha fatto sentire finalmente in armonia come se tutto il mio sentire e il mio scrivere avesse acquistato un senso”.

Sono racconti autobiografici, emozioni intime, sogni e racconti sulla Gallura quelli di Marella Giovannelli. I versi sono sciolti e metaforici, come Fumo, che narra i vicoli di Olbia. Nata e cresciuta a Olbia, racconta il suo primo incontro con la poesia. “Ho cominciato a scrivere nei primi anni Novanta, dopo un momento difficile. Le ispirazioni spesso arrivano all’improvviso – spiega la poetessa –. Le annoto su un tovagliolo, su una foglia e dove capita. La poesia per me è come un’amica con la quale confidarmi”.

La Giovannelli dedica il riconoscimento alle donne. “E’ un omaggio soprattutto alle donne che vorrebbero dedicarsi alla poesia, ma che per pudore non lo fanno”. Il premio Alghero Donna, istituito nel 1995 da Neria De Giovanni, è un riconoscimento nazionale rivolto alle donne impegnate nella letteratura e nel giornalismo. Le altre vincitrici del premio sono Vanessa Roggeri e l’associazione Giulia Giornaliste della Sardegna.

