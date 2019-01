Il ritrovamento stamattina.

Nella mattinata odierna, gli agenti di polizia del commissariato di di Tortolì, impegnati in mirati servizi di contrasto alla criminalità rurale, hanno rinvenuto in una strada di penetrazione agraria di proprietà comunale in località “S’Ortali e su Monte”, sede del sito archeologico, diverso materiale altamente inquinante.

Abbandonate sul terreno vi erano 35 onduline in eternit di 2,50 metri di altezza per e un metro e 10 centimetri, 1 ondulina in vetro resina delle stesse dimensioni e vario materiale ammassato ed indefinito. L’area su cui è stato rinvenuto il materiale è stata sottoposta a sequestro e bandellata, anche per ragioni di sicurezza del sito.

Sul posto è intervenuto anche il personale delle Guardie ecozoofile dell’Associazione A.N.P.A.N.A.

(Visited 112 times, 112 visits today)