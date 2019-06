Valentina Mellino lascia il Consiglio comunale di Olbia.

La rappresentante del gruppo Prima Olbia e consigliera comunale Valentina Mellino ha vinto il concorso di vigile urbano stagionale e ha dato le dimissioni dal Consiglio comunale di Olbia, a causa dell’incompatibilità con l’incarico. Infatti, per legge non è possibile svolgere un impiego come dipendente comunale e consigliere.

Da chi sarà occupata la poltrona di Mellino? Al momento il primo dei non eletti è Maddalena Multineddu. Giovedì 27 giugno alle 18 il consiglio comunale si riunirà per la surroga-convalida del sostituto della consigliera dimessa.

(Visited 231 times, 231 visits today)