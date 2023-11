Le parole del sindaco sul centro di Olbia.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha ribadito che il centro di Olbia è sicuro. Ieri pomeriggio, durante il Consiglio comunale aperto ai comitati di quartiere e ai cittadini, il primo cittadino ha dichiarato che non c’è criminalità nelle vie del centro storico.

“Olbia non è una città da buttare, è una delle città più sicure al mondo – ha detto Nizzi -. Andate da altre parte a vivere e vedere come si campa in questi luoghi. Olbia è pulita, la maleducazione dei cittadini è nell’esporre il mastello e non fare la raccolta differenziata. Molti non vanno a ritirare il mastello perché così ti riducono la Tari”.

