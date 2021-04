L’appuntamento in streaming a Olbia.

Nuovo appuntamento a Olbia con la rassegna letteraria Primavera con gli autori. Venerdì 23 aprile alle ore 17:00 dalla Sala Conferenze Alfonso De Roberto In diretta streaming sul canale Youtube della Biblioteca Civica Simpliciana saranno protagoniste Chiara Meloni e Mara Mibelli,

Attiviste e femministe, sono le fondatrici del progetto e dell’associazione “Belle di Faccia” che hanno scritto il libro omonimo.

Belle di faccia: tecniche per ribellarsi a un mondo grassofobico.

Pensate che la body positivity sia solo una questione di “farsi le paranoie” sul proprio aspetto fisico, che tratti semplicemente di autostima ferita, che sia una quisquilia di poco conto? Credete che una persona grassa che si accetta e reclama il suo spazio nel mondo sia pericolosa?

In Belle di faccia: tecniche per ribellarsi a un mondo grassofobico, scoprirete il perché la liberazione dei corpi grassi sia, invece, una questione femminista che ha poco a che fare con il self-love e molto con la giustizia sociale e la creazione di una società più inclusiva. Non siamo robuste, siamo grasse. Era robusta l’eterna Fiat Panda Fire, perfetta per ogni strada. Non siamo pacioccone, Totoro lo è.

Non siamo tante, non siamo i paciocchini. Non siamo morbide, conservate questo aggettivo per divani e materassi. Siamo grasse. In una società in cui il corpo grasso viene eternamente patologizzato e paragonato a un’epidemia (non abbiamo contagiato nessuno ve lo giuriamo), utilizzare la parola “grassa” senza accezione negativa per noi è stata una liberazione, una rivoluzione.

Molte persone ci correggono quando ci definiamo grasse e la risposta che va per la maggiore di solito è “No ma tu sei bella così”. Quando mai abbiamo detto il contrario? La lettura di questo libro non sarà esattamente rilassante come leggere Marie Kondo, ma del resto neanche essere grasse in un mondo grassofobico lo è. Le umiliazioni, le offese, le microaggressioni, la nostra passione smodata per fare gli elenchi di queste brutture, ci hanno portato a essere le persone che siamo.

Ora lanciamo vaf**** come stellette ninja. Inarrestabili come Chuck Norris, spietate come Ivan Drago, imperturbabili come la faccia di Nicholas Cage (sì, abbiamo visto tanti action movies con i nostri genitori). Perché questo è l’unico vero detox che dobbiamo fare, la sola tossina che dobbiamo eliminare: dare un calcio nel culo alla grassofobia fuori e dentro di noi.

Le autrici.

Chiara Meloni.

Chiara Meloni è autrice, illustratrice e attivista femminista e body positive. Ha creato il marchio di abbigliamento sostenibile Chiaralascura, è co-fondatrice del progetto “Belle di Faccia”.

Mara Mibelli.

Mara Mibelli è autrice, attivista femminista e body positive e co-fondatrice del progetto “Belle di faccia”.

Dialoga con le autrici Caterina De Roberto, giornalista de L’Unione Sarda.Interviene Susi Ronchi, Presidente Corecom Sardegna e fondatrice di Giulia giornaliste Sardegna.

