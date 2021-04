I lavori nella scuola di La Maddalena.

La scuola media Garibaldi di La Maddalena avrà nuovi servizi igienici. A seguito di sopralluogo effettuato da parte dei tecnici comunali presso le scuole medie, è stato rilevato che i bagni, composti da due distinti per sesso e uno destinato ai disabili, risultano in cattivo stato di conservazione e presentano barriere architettoniche.

Così l’amministrazione comunale ha deciso di ristrutturarli e metterli a norma. Il progetto esecutivo per la realizzazione dei nuovi bagni è stato approvato e l’area che ospita i servizi sarà rimodulata al fine di rendere gli spazi più fruibili. A tal fine, saranno realizzati due bagni ad uso degli alunni, distinti per sesso, uno destinato alle persone con diverse abilità motorie e uno riservato agli insegnanti. L’opera di riqualificazione dei bagni è contemplata nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e saranno messi in sicurezza per una somma complessiva di 45mila878 euro. Nella stessa scuola sono in corso anche i lavori per la realizzazione della nuova palestra.

