Scontro tra due auto a Olbia.

Un frontale nella zona industriale di Olbia che ha coinvolto due persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del pomeriggio in via Giordania. Le due vetture, due Volvo, si sono scontrate ferendo un uomo e una donna alla guida che sono stati trasportati al pronto soccorso in codice rosso.

L’impatto è stato fortissimo: alcuni testimoni hanno avvertito come un’esplosione e visto i pezzi delle carrozzerie volare. Forse un’invasione di corsia, secondo le prime ipotesi. La dinamica dei fatti è ancora da accertare e gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Giovanni Mannoni stanno lavorando per costruire la dinamica. Entrambi sono stati portati al Giovanni Paolo II.

