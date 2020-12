In vendita su eBay rare carte di Olbia.

Un pezzo di storia di Olbia emerge su eBay. Si tratta di un portolano, una chicca di antiquariato incorniciato che ritrae l’isola di Tavolara e il porto di Cagliari.

L’incisone dell’isola di Tavolara (e di Cagliari) è rarissima. In giro ce ne sono solo 20 esemplari. Il documento è effettuato da torchio calligrafico, inciso a mano e ripreso da matrice originale di un portolano di fine 800, a cura dell’istituto idrografico della Marina in edizione limitata.

Quello in vendita su internet a 60 euro è il numero 6, ovvero uno dei primi. Si legge dietro la stampa. Non si sa dove siano le altre diciannove, ma il quadretto farà gola agli amanti della storia di Olbia.

Sono tanti gli altri tesori che emergono su eBay della città di Olbia e dell’isola di Tavolara. A 99 euro è in vendita, ad esempio, una tela risalente al 1914, relativa alla Gara di tiro navale in Sardegna. La carta misura 70 per 64 centimetri e si trova in ottimo stato di conservazione.





