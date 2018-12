Partita oggi la selezione.

E’ partita oggi la preselezione per il reclutamento di un lavoratore iscritto nelle categorie di cui all’art. 18 comma 2 della L. 68/99 da assumere con contratto a tempo determinato in qualità di ausiliario vendita da impiegare presso l’unità operativa di Olbia dell’Azienda OTTIMAX ITALIA S.P.A. Si opera nel settore settore commercio ingrosso e dettaglio di articoli di ferramenta, vernici, materiale elettrico, giardinaggio, igienico sanitari, costruzioni, mobili, casalinghi e articoli per illuminazione.

La richiesta di attivazione del servizio è su base territoriale, potranno presentare domanda gli iscritti negli elenchi di cui art. 18 C.2 della L. 68/99, presso i Centri per l’Impiego di Olbia – Palau e di Tempio Pausania.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti indispensabili:

 Iscrizione alle liste di cui all’art.18 comma 2 della legge n. 68/99 (figli/coniuge di deceduti o riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio, del lavoro o di vittime del dovere e del terrorismo);

 Conoscenze informatiche di base di word, excel, posta elettronica;

 Automunito (per il raggiungimento del posto di lavoro);

L’azienda valuterà inoltre il possesso dei seguenti requisiti preferibili:

 Esperienza pregressa nella mansione – ausiliario di vendita (assistenza clienti – procedure di cassa/pagamenti – uso del computer);

 Conoscenza del mondo del “fai da te” – ferramenta, idraulica ed edilizia;

 Patente di guida categoria B;

La mansione prevede di:

Assistere i clienti in fase di acquisto, fare ordini per il cliente, eseguire procedure di cassa come emissione scontrino fiscale e/o fatture, eseguire procedure di pagamento, rifornire gli scaffali, lavorare in squadra, usare la posta elettronica, rispondere al telefono e avere cura del reparto.

Per la mansione è richiesta la disponibilità a spostamenti e/o a trasferte.

La scheda di adesione a domanda di lavoro, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire o essere consegnata presso il Centro per l’Impiego di appartenenza dal 07/12/2018 al 17/12/2018 – pena esclusione – allegando i seguenti documenti:

– copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

– curriculum vitae.

Tutte le domande di adesione pervenute a mezzo e-mail e/o a fax – prive della documentazione richiesta (incomplete) – o inviate fuori dai termini sopra indicati – non verranno prese in considerazione.

Ai sensi della normativa vigente l’offerta si intende estesa ad entrambi i sessi.

Si informa che il servizio di preselezione ha lo scopo di raccogliere le candidature e inviare all’azienda il report riepilogativo delle stesse. Resta comunque in capo all’azienda la scelta dei candidati da assumere.

Per maggiori informazioni contattare il centro per l’impiego di Olbia in Via Romagna,10 – telefono 0789-293743-22-27

Email: cpiolbia.legge68@aspalsardegna.it

