Tutti i dettagli sul tour di Jovanotti: dove e quando a Olbia

Emozioni, la musica, il ballo e il divertimento al centro di Jova Beach Party.

Dopo 67 palazzetti gremiti con oltre 560 mila spettatori, Lorenzo inventa una nuova formula, e trasforma un concerto, in una grande giornata in cui le emozioni, la musica, il ballo e il divertimento, siano il centro di tutto: questo è Jova Beach Party.

“Già durante i miei ultimi show si rafforzava in me il bisogno di tenere insieme diversi linguaggi in un format unico che risultasse fluido, e allo stesso tempo sentivo che poteva esserci qualcosa in più, di diverso, e di più eccitante ancora” dichiara Lorenzo. Un concept unico, una nuova frontiera dell’intrattenimento proposta in alcune tra le più belle spiagge italiane. Non quelle più note, non quelle da cartolina alla portata di tutti, ma quelle che vanno cercate bene che per arrivarci si cammina un po’.

Un’esperienza artistica, fisica, sensoriale e con particolare attenzione all’ambiente. Infatti Jova Beach e il WWF PlasticFree Tour, saranno insieme nell’estate 2019 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento da plastica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie animali e minacciando la salute umana, vista la contaminazione da plastica delle catene alimentari.

Il tour vuole coniugare la scoperta di un nuovo palcoscenico naturale con l’intrattenimento garantito dal primissimo tra i dj, il primo dj performer di tutti i tempi. “Quando ho iniziato a lavorare nei locali i DJ – dichiara Lorenzo – erano dietro ai loro giradischi al buio, nessuno se li filava. La musica era tutto. In qualche anno è successo quello che tutti vediamo oggi in cui Tomorrowland fa numeri più grandi di Glastonbury, fino al paradosso della finzione totale in cui la console è diventata un altare/palco dove si celebra una funzione spesso preprodotta a cui manca sempre una vibrazione reale. La musica per il pubblico è il pretesto per mettere in scena se stessi, è sempre stato così ma nell’era digitale e “social” lo è più radicalmente.”

Le porte apriranno alle 14 e subito partiranno le attività nelle varie aree. Si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare. Visual, grafica, luci, oggetti scenografici, colpi di scena, uso dello spazio, ma anche vita da spiaggia con attività di ogni tipo, con bagni, area bambini, giochi, bancarelle, area relax, area food and beverage, area matrimoni, in un format che è la creazione di un racconto totale (lo storytelling) che coinvolge la gente dall’inizio, dalla nascita del progetto, perché si trasformi in un’unica e vera esperienza immersiva, emozionante e vivificante. E soprattutto Divertente.

Le tappe del Jova Beach Party:

6 luglio LIGNANO SABBIADORO (Spiaggia Bell’Italia)

10 luglio RIMINI (Spiaggia Rimini Terme)

13 luglio CASTEL VOLTURNO (Spiaggia Lido Fiore Flava Beach)

16 luglio LADISPOLI (Spiaggia di Torre Flavia)

20 luglio BARLETTA (Lungomare Pietro Mennea)

23 luglio OLBIA (Banchina Isola Bianca Molo Bonaria)

27 luglio ALBENGA (Lungomare Cristoforo Colombo)

30 luglio VIAREGGIO (Spiaggia del Muraglione)

3 agosto LIDO DI FERMO (Lungomare Fermano)

7 agosto PRAIA A MARE (Lungomare Area Dino Beach)

10 agosto ROCCELLA JONICA (Area Natura Village Lungomare Lato Nord)

17 agosto VASTO (Lungomare Duca degli Abruzzi)

24 agosto PLAN DE CORONES (Cima 2.275m)

Al calendario si aggiungeranno 2 tappe, in Basilicata il 13 agosto e nell’area Nord-Adriatico il 20 agosto.

