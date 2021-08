La morte di Paolo di Costanzo a Olbia.

Aveva dedicato la sua vita al lavoro Paolo Di Costanzo, perché lo amava e questo lo raccontano tanti dei suoi conoscenti. E’ scomparso nei giorni scorsi a soli 52 a causa di un malore, lasciando un vuoto profondo in chi lo conosceva.

Di amici ne aveva tanti, anche a La Maddalena, poiché era originario dell’isola, ma viveva a Olbia ormai da 20 anni, dove aveva aperto la sua officina di via Cesti e aveva conosciuto sua moglie Sheila Dettori.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo se lo ricorda come una persona per bene, sempre gentile e a modo, uno sempre con il sorriso sulle labbra. Amava tantissimo i suoi figli Angelo e Marta ed era un ottimo padre di famiglia, così come lo descrivono i tanti conoscenti del meccanico scomparso.

