I lavori allo stadio di Palau.

Chi è un tifoso e ha seguito una o più volte il campionato del Palau sa benissimo che guardare una partita seduto al Baragge, sia in inverno che in estate, è una vera sfida. Ma presto sarà realizzata una tribuna coperta.

L’amministrazione comunale di Palau ha dato, infatti, via libera ai lavori di efficientamento energetico dello stadio. Questo permetterà anche di riqualificare l’impianto e agevolare sportivi e non per seguire la partita. Nella prima parte dei lavori, del valore di 100 mila euro è prevista anche la realizzazione degli impianti fotovoltaico e solare-termico, oltre all’adeguamento dei quadri elettrici.

