L’incidente alla periferia di Olbia.

È di un ferito lieve il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera vicino a Monte Pino. Per cause in fase di accertamento, il conducente dell’auto ha perso il controllo rischiando di ribaltarsi.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, ma fortunatamente i 3 occupanti dell’auto non avevano riportato particolari ferite. Solo uno è stato accompagnato al nosocomio di Olbia per accertamenti. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche i vigili del fuoco del locale Distaccamento.

