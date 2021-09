Il forte acquazzone ad Olbia.

Un intenso acquazzone si è abbattuto, nel tardo pomeriggio di oggi, ad Olbia, creando allagamenti e disagi alla circolazione stradale. La situazione è rientrato in poco più di un’ora.

In diverse occasioni sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per prosciugare gli scantinati ed effettuare verifiche laddove si sono create infiltrazioni. Disagi anche alla circolazione stradale, dove i principali sottopassi sono finiti sott’acqua. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento degli operatori del 115, ma fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per i conducenti delle auto.

