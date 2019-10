Venti euro per uscire dal parcheggio.

Non sarà un salasso ma non sono nemmeno pochi. Perché 20 euro per aver perso il ticket del parcheggio nessuno li paga volentieri. Pur ammettendo la propria “responsabilità”, la ragazza in questione ritiene che si sarebbe potuto fare diversamente per far pagare il giusto.

La disavventura è toccata ad una ragazza di Olbia, che è entrata nel parcheggio del centro di Olbia “Le Piramidi”. Quando è tornata a riprendere l’auto, la donna si è accorta di aver perso il ticket. A quel punto la spiacevole scoperta di dover pagare 20 euro per uscire dal parcheggio con l’auto.

