Il capogruppo regionale di Forza Italia sul Piano Casa.

Un invito alla intera maggioranza, affinché si ritrovi compatta nel sostenere in Consiglio regionale i provvedimenti urbanistici, viene rivolto dal capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu. “Polemiche ipocrite e strumentali – dice Cocciu – non devono rallentare il lavoro della maggioranza di centrodestra, che ha ricevuto ampio mandato e larga fiducia dai sardi per operare efficacemente sui temi cardine ai quali è legato lo sviluppo della Sardegna”.

E tra questi, l’urbanistica è uno dei più importanti. “Occorre dunque procedere speditamente ed esitare al più presto il nuovo Piano casa, e restituire alla Regione la piena competenza e autonomia sulle scelte urbanistiche – prosegue il consigliere -. È il presupposto per restituire diritti e certezze ai cittadini e per riavviare il mondo dell’edilizia, in forte crisi, che ha perso decine di migliaia di posti di lavoro negli ultimi anni”.

Nella proposta di proroga momentanea del vecchio Piano Casa, “esiste una interpretazione autentica, che garantirebbe un risultato molto positivo sulla fattibilità urbanistica in Sardegna”, continua Cocciu. “La minoranza ha presentato circa 1500 emendamenti. Si tratta di una posizione faziosa, incurante dei reali interessi della popolazione, che rischia di creare un forte rallentamento sulla ripresa dell’economia legata all’edilizia in tutta l’isola”, conclude il consigliere regionale.

(Visited 8 times, 41 visits today)