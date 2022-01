La piazza di Olbia al buio.

La piazza di Olbia Sant’Antonio da Padova è al buio. Da un po’ di tempo i lampioni dell’unico spazio pubblico di via Vittorio Veneto sono spenti.

A far notare il problema, che purtroppo è avvenuto anche in altre piazzette periferiche della città, sono i residenti del quartiere, che hanno esposto anche la preoccupazione che questa potrebbe diventare terra di nessuno, come è accaduto in altri luoghi scarsamente illuminati. “I lampioni ci sono, ma sono sempre spenti – si lamentano gli abitanti -, vogliamo vederla piena di delinquenti anche questa?”.