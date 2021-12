Addio a Pina Carta.

Aveva fatto del bene grazie al suo lavoro come volontaria del 118, una persona ricordata per la sua generosità e la sua dolcezza. La descrive così chi conosceva Pina Carta, recentemente scomparsa a 68 anni, a causa di un brutto male.

Pina viveva da ormai 40 anni in città, era originaria di un paese nel nuorese, aveva dedicato la vita alla sua famiglia e ai suoi 4 figli, che le sono stati vicini durante la sua battaglia contro la malattia. Per anni aveva lavorato alla AsDoMar, dove era voluta molto bene dai suoi colleghi e ha prestato servizio alla Croce Bianca per vent’anni. “Quando terminava il suo turno a lavoro, faceva in tempo a farsi una doccia ed essere disponibile”, raccontano i suoi colleghi volontari che la ricordano come una persona semplice, generosa e sempre disposta ad aiutare il prossimo.

Purtroppo la sua salute è precipitata pochi giorni fa, dopo una malattia durata quasi un anno. Pina era molto attiva sui social, dove era solita regalare un sorriso a tutti.