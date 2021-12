Addio a Francesco De Angelis.

Ha tagliato i capelli anche a tantissime generazioni di bambini olbiesi. Noto come Cecchineddu, il barbiere dei bambini a Olbia Francesco De Angelis, se ne è andato all’età di 91 anni, lasciando un bellissimo ricordo a quelli che sono stati i suoi piccoli clienti.

Una persona eccezionale, dotato di una pazienza invidiabile. Così lo ricordano le tante mamme che negli anni hanno portato i loro figli, anche i più vivaci, a tagliare i capelli. Per loro Francesco, infatti, aveva adibito un bellissimo cavallino di ferro, l’unico a Olbia, e per molti bimbi rifarsi il nuovo look era un po’ come un gioco. “Lo conobbi 24 anni fa – racconta una mamma -. Fece lui il primo taglio di capelli a mio figlio. I bambini si rilassavano e giocavano sul cavallino, mentre lui lavorava con tanta pazienza. Un vero signore, lo ricordo con grande affetto”.