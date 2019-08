L’arresto in un locale di Porto Rotondo.

L’agente del commissariato di polizia di Olbia si è dovuto far medicare in ospedale, ma il ragazzo ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza. È questo il risultato della notte brava di un giovane turista in vacanza in zona in questi giorni.

Un’operazione congiunta tra polizia e carabinieri, intervenuti, dopo una segnalazione, in un noto locale di Porto Rotondo. Il giovane era nel locale che dava in escandescenza e quando ha visto le forze dell’ordine gli si è scagliato contro.

Un agente è rimasto ferito nel tentativo di bloccarlo. Il ragazzo è stato arrestato per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale.

