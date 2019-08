Il servizio offerto da Poste Italiane.

L’app gratuita “Ufficio Postale” semplifica la vita dei cittadini e li segue da vicino anche durante le vacanze. Con l’applicazione di Poste Italiane è infatti possibile prenotare il proprio turno presso un Ufficio Postale scegliendo l’orario più adatto alle proprie esigenze anche mentre si è comodamente rilassati in spiaggia.

L’operazione è semplice: dopo aver installato l’app “Ufficio Postale”, è sufficiente individuare sulla mappa l’ufficio postale di riferimento e cliccare su “prenota ticket”. Sullo schermo dello smartphone o tablet apparirà un ticket virtuale, che indicherà il servizio prenotato, la data e l’ora dell’appuntamento scelti. Giunti in ufficio postale, basterà avvicinare lo smartphone all’erogatore dei ticket per confermare la propria presenza e, appena apparso il numero sullo schermo, recarsi allo sportello indicato mostrando il ticket elettronico all’operatore.

Tutto questo è possibile anche per i cittadini e i turisti in vacanza nelle località di Santa Teresa di Gallura, Arzachena, La Maddalena e Olbia, dove gli uffici postali sono regolarmente operativi per tutto il mese di agosto.

L’applicazione, disponibile gratuitamente su Play Store di Google e AppStore di Apple, è disponibile anche per chi non è in possesso dei prodotti finanziari di Poste Italiane, come il conto corrente BancoPosta o la Carta Postepay.

