Le prenotazioni per la Diabetologia a Olbia e Tempio.

A partire da venerdì 1 settembre le visite diabetologiche per Olbia e Tempio Pausania potranno essere prenotate esclusivamente attraverso il Centro unico di prenotazione regionale. Gli utenti muniti di regolare impegnativa del medico di Medicina generale con priorità urgente, breve o differibile dovranno effettuare la prenotazione attraverso il numero gratuito da rete fissa 1533 oppure da telefono mobile chiamando i numeri 070/276424 e 070/474747. In alternativa è possibile prenotare attraverso il sito cupweb.sardegnasalute.it.

Il servizio di Diabetologia della Asl Gallura ricorda che la priorità della richiesta espressa nell’impegnativa dovrà soddisfare i criteri previsti dai Raggruppamenti di Attesa Omogenei (RAO). Diversamente le visite non potranno essere espletate.

Le richieste di visita per il diabete gravidico non subiranno variazioni, così come la procedura per il rinnovo dei piani terapeutici e per il rilascio di certificazioni. Per questi ultimi casi è possibile contattare preventivamente il servizio chiamando la sede di Olbia al numero 0789/552418. Fino al 3 settembre l’orario di apertura nell’ex ospedale San Giovanni di Dio è dal lunedì al venerdì dalle dalle 8.00 alle 15.00. In seguito sarà ripristinato l’orario invernale: lunedì e mercoledì dalle 8 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14.

