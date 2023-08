Le polemiche sulla ragazza nel buffet a Golfo Aranci non si placano.

Non si sono placate le polemiche sulla ragazza in bikini sopra un buffet di dolci in un hotel di Golfo Aranci. A manifestare il proprio dissenso ora è il Codacons, che definisce la trovata dell’albergo “medievale”, poiché “l’immagine di una donna paragonabile a una pietanza o a un piatto succulento, in una posa passiva e oggettificata, è così degradante che non merita nemmeno commenti”.

“Le scuse non sono sufficienti”

L’associazione dei consumatori ha messo in luce che “situazioni così ci portano indietro nel tempo di cent’anni, nonostante si parli molto dei diritti delle donne”. Secondo il Codacons, le scuse ordinarie che arrivano il giorno successivo non sono sufficienti – questo è un punto su cui vogliamo porre l’attenzione – specialmente in casi come questo in cui la catena alberghiera coinvolta sembra non aver capito che l’episodio è estremamente grave. Non riguarda solo la sensibilità personale di chi ha segnalato l’incidente, ma tocca una questione di dignità e rispetto verso le donne che riguarda l’intera nostra società.”

L’associazione incoraggia i consumatori a denunciare situazioni di questo tipo ovunque si verifichino, e a evitare le strutture che promuovono rappresentazioni così indecorose, mettendo in atto un boicottaggio attivo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui