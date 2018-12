Deu mi peldonet e santos, a Olbia la presentazione del libro di Dionigi Pala

Un evento del festival Approdi letterari.

Domani 9 dicembre, alle ore 17, presso la sala rossa dell’Expo Olbia di Via Porto Romano, verrà presentato il volume di Dionigi Pala dal titolo “Deu mi peldonet e santos”, Il sottotitolo spiega come l’argomento dell’opera sia di carattere tutt’altro che religioso: Imprecazioni delle mie parti e…un po’ d’altro. Come si legge nella presentazione in quarta di copertina, si tratta infatti “…di un viaggio inquietante quanto affascinante, pure per lo storico, talvolta spassoso, come si potrà cogliere nell’avvincente lettura a seguire, quello fatto lungo la fitta e spinosa selva delle oltre settecento locuzioni imprecatorie nell’originalissima opera enciclopedica della maledizione locale”.

Si tratta pertanto di trecento pagine di maledizioni di ogni tipo, auguri di male, talvolta anche scherzosi, riguardanti soprattutto la zona di Olbia, ma non solo. Come precisa l’Autore nella prefazione, “l’odiosa abitudine, per noi sardi, all’uso dell’imprecazione contro il prossimo (frastìmu in logudorese, gjastìma in gallurese)…si è diffusa da tempo in tutte le parlate della nostra lingua fino a radicarsi a tal punto che, ormai, se ne fa un uso quanto mai disinvolto persino nel parlare comune”.

Il libro, gode della doppia presentazione del sindaco di Olbia Settimo Nizzi e del professor M. Agostino Amucano, che così scrive: “L’autore è perfettamente consapevole delle difficoltà legate al presentare un così scottante argomento: il titolo da lui scelto ci preavvisa già della simpatica e precauzionale richiesta di indulgenza al buon Dio ed ai suoi santi per avere reso pubblico siffatto “arsenale”; ma Dionigi Pala è sicuramente anche la persona più adatta per svolgere una ricerca del genere e trattarne il tema, per la buona conoscenza degli idiomi della Sardegna nordorientale e del metodo di rilevazione orale di cui il Prof. Dionigi Panedda, suo indimenticato zio, fu insuperabile maestro…”

La presentazione del volume, sarà fatta nell’ambito della Prima Fiera del Libro di Olbia, “Approdi Letterari”, una tre giorni inauguratasi ieri 7 dicembre. Quello che verrà presentato è il primo libro della Collana Larathanos, diretta e curata da M. Agostino Amucano, ideata e progettata da Patrizia Anziani e dallo stesso Dionigi Pala, che si avvale del patrocinio del comune di Olbia – Assessorato alla Cultura e della Provincia di Sassari. La Collana Larathanos si pone come obiettivo primario quello di valorizzare il patrimonio di cultura –precipuamente storico – e le tradizioni del territorio di Olbia: “un compito arduo di impegno e responsabilità enormi” come leggiamo nell’aletta anteriore di un libro di particolare pregio e di raffinatezza grafica, come nello stile dell’editore Paolo Sorba, cui è affidata la promozione dell’opera, unitamente all’Associazione Culturale Larathanos.

