Tamponamento tra 3 auto a Olbia: feriti i conducenti

Tamponamento in via Roma.

Oggi intorno alle 13.30 in via Roma a Olbia tre auto sono rimasta coinvolte in un tamponamento. Non è chiara ancora la dinamica esatta dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale che sta eseguendo i rilievi e due ambulanze del 118. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che ci siano due feriti lievi, nessun ferito grave. Il traffico in via Roma ha subito dei pesanti rallentamenti. Ora la situazione pare stia tornando alla normalità.

