La Lega a sei anni dal ciclone Cleopatra.

A sei anni dai tragici eventi del 18 novembre 2013, quando il devastante ciclone “Cleopatra” investi pesantemente la Gallura, il coordinamento cittadino della Lega intende esprimere la propria vicinanza alle famiglie olbiesi e non che persero i propri cari e videro distrutte le proprie abitazioni.

“Oggi, a tanti anni di distanza, la ferita provocata da tale avvenimento è ancora aperta – dice il coordinatore provinciale del partito Gianfranco Abeltino -. Ad Olbia, come in tutta la Gallura, il timore che quanto accaduto quel tragico giorno possa inesorabilmente ripetersi è sempre amaramente vivo”.

Ma non basta: “Riteniamo doverosa l’istituzione di una giornata solenne da celebrare ogni anno in data 18 novembre al fine, non solo, di onorare la memoria di chi non c’è più, ma atta anche a tenere alta l’attenzione su una tematica, quella del rischio idrogeologico, che purtroppo non conosce periodi di crisi”.

Inoltre, la Lega domanda all’amministrazione comunale “di valutarela possibilità di intitolare una futura piazza o un monumento da erigersi in un luogo significativo in memoria dei tristi eventi del 18 novembre 2013″.

(Visited 134 times, 135 visits today)