La petizione sugli orari della biblioteca di Olbia.

Una petizione per potenziare la Biblioteca civica di Olbia. Con tanti istituti superiori e l’Università, la città non può fare a meno di questo spazio così importante per gli studenti e non solo. Ciò di cui si lamentano gli utenti sono gli orari che non corrispondo alle proprie esigenze. Per questo motivo è stata creata una raccolta firme da sottoporre a chi di dovere per cercare di sollecitare l’amministrazione.

In questa petizione si chiede di aumentare gli orari di apertura al pubblico. Non solo chiudere la Biblioteca un’ora più tardi, ma di aprire anche un giorno in più la settimana, includendo quindi anche il sabato. Il tutto, ovviamente, con un adeguato numero di personale. Per chiunque volesse firmare la petizione, lo può fare online.

