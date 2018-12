Radio Olbia Web, una nuova postazione al Demo’s Cafè

L’inaugurazione venerdì 7 dicembre.

Nuova postazione al Demo’s Cafè, in via Genova a Olbia, con la nuova gestione di due giovani ma intraprendenti gestori Marco ed Enrico.

Radio Olbia Web anche in questo caso racconterà la città in modo social coinvolgendo tutti quelli che vorranno raccontarsi, avremo modo di ospitare musicisti, e artisti in genere promuovendo tutto quello che accade in città. Venerdì 7 dicembre inaugurerà la nuova location trasmettendo in diretta la serata che avrà come ospiti il trio no limits in questo caso con un elemento in più.

