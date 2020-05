La riapertura dei negozi di abbigliamento.

Dopo due mesi di quarantena il centro storico di Olbia torna lentamente alla normalità o quasi. Oggi è il primo giorno di riapertura per molte attività, tra queste rientrano anche i negozi di abbigliamento. Dopo la sanificazione dei locali, si lavora ovviamente con guanti, mascherine e igienizzante per le mani all’ingresso, alcuni mettono anche guanti monouso a disposizione per i clienti.

“Oggi non ho ancora venduto nulla, ma è solo il primo giorno e sono molto positivo. Ho fatto tutti i lavori di routine e ho disinfettato tutti i capi del negozio. Per fortuna ho lavorato molto anche online, quindi non ho risentito troppo della chiusura. Il mio negozio lavora moltissimo con il turismo, come molti altri, ma nonostante questo non è il momento di abbattersi”, racconta Gonzalo Basualdo, del negozio Dolcequela.

“Noi abbiamo riaperto dal 27 perché vendiamo articoli per i bambini, quindi stiamo lavorando già da una settimana. Con la riapertura abbiamo venduto decisamente di più. Questo è un segno molto positivo ovviamente – aggiunge Paola Derosas, del negozio Du Pareil au même -. Non abbiamo avuto le autorizzazioni necessarie invece per riaprire i camerini. I nostri clienti possono quindi comprare i vestiti e portarseli a casa. Nel caso non dovessero andare bene, facciamo il reso senza problemi”.

Per disinfettare i capi che vengono riportati in negozio, l’azienda ha dato delle indicazioni molto chiare. “Quando i vestiti ci vengono restituiti, li prendiamo e li mettiamo in un sacchetto di plastica sigillato. Dobbiamo lasciarlo così per 72 ore, in modo che sparisca qualsiasi traccia del Covid. Prima di rimetterlo in vendita, il capo viene stirato”, spiega Paola. Il vapore è un passaggio ulteriore per garantire la sicurezza dei clienti.

“Poter riaprire ci ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo. Abbiamo quaranta dipendenti e non è stato facile rimanere chiusi per due mesi, non lo è stato per nessuno – inizia a raccontare Cristina Ambrosio, del negozio Ambrosio -. Noi siamo sempre stati attenti all’igiene, ad esempio per misurare le scarpe diamo ai nostri clienti sempre un calzino usa e getta. Oggi, ovviamente, stiamo ancora più attenti“. Nel negozio si usa tra un cliente e l’altro l’igienizzante. “Il centro storico ha ripreso vita, noi siamo davvero fortunati perché possiamo lavorare nel cuore della città”, conclude.

