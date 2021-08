Il degrado di via Fancelli a Olbia.

In via Fancelli a Olbia regna il degrado. A due passi dal vecchio ospedale di Olbia salta subito all’occhio la presenza di erbacce altissime e colline di rifiuti sparse qua e là sul ciglio della strada e all’interno delle aree non edificate.

Numerosi residenti avevano fatto presente anche un altro infelice fenomeno: quello del consumo di droga e dell’abbandono di siringhe. Il fenomeno, dicono chi ci vive, si verifica quasi quotidianamente. Tutta la zona, dietro la ferrovia, si trova, infatti, in una condizione di incuria ed in certe parti della via manca l’asfalto.

Il progetto della strada mai realizzato.

Nei primi anni Duemila l’allora amministrazione comunale aveva presentato un progetto per creare una strada parallela a viale Aldo Moro. Il progetto non fu mai realizzato per un vincolo ministeriale della Sovrintendenza dei Beni Archeologici. “Di là passa un acquedotto romano che arriva verso il centro – spiega il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -. Abbiamo, tuttavia, recentemente fatto un incontro con il sovrintendente Francesco Carrara e abbiamo deciso che faremo un saggio per verificare le condizioni dei due acquedotti romani li sotto e vedremo se finalmente si potrà intervenire”.

Sul recente Puc di Olbia si trovano gli interventi futuri sulla viabilità e tra questi anche la rinascita di via Fancelli. Si legge sul documento: “Tali interventi sono complementari alla realizzazione della parallela di via Aldo Moro. La riqualificazione di via Fancelli prevede una strada a due corsie, una per senso di marcia. Al termine di via Fancelli, sarà realizzata un’intersezione a rotatoria con via Antonelli e via Bernini. Proseguendo su via Bernini, all’altezza di via Ammannati sarà realizzata una nuova intersezione a rotatoria”.

Tutti gli interventi nelle strade secondarie di viale Aldo Moro attualmente in stato di degrado. “Da tale intersezione fino a via Aldo Moro, via Bernini sarà a senso unico nella direzione di via Fancelli – si legge ancora -. In via Bernini, all’altezza di via Amadeo sarà realizzata un’intersezione a rotatoria. Un’ulteriore intersezione a rotatoria collegherà via Ammannati con via Donatello; via Ammannati risulterà a senso unico nella direzione di via Aldo Moro mentre via Donatello risulterà a senso unico dalla rotatoria verso via Gian Lorenzo Bernini. Su via Aldo Moro infine, si prevederà la realizzazione di tre mini rotatorie. La prima sarà individuata fra via Aldo Moro, via Vela e via Cairoli, la seconda sarà collocata fra via Aldo Moro, via Ghiberti e via Antonelli e la terza fra via Aldo Moro e via Bernini”.

(Visited 87 times, 88 visits today)