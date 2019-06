No dell’Autorità portuale.

La ruota panoramica della famiglia Moino, per ora, dovrà attendere. L’Autorità portuale di Olbia ha rifiutato la richiesta presentata a febbraio dai fratelli Moino, che da decenni gestiscono il parco giochi dell’Isola Bianca.

E’ grande la delusione dalla famiglia Moino e di chi conosce da anni la famiglia. La ruota panoramica Smeralda resta per adesso un sogno. Rimane in gara la Maestosa, la ruota costruita dalla ditta Lupetti, di proprietà di un imprenditore veneto .

Progetti simili tra loro, che prevedono cabine, completamente chiuse e finestrate su tutti i lati, che saranno in grado di garantire una visibilità totale in ogni direzione ed amplificare un’esperienza visiva unica e mozzafiato.

Alta circa 40 metri, dotata di tutti i comfort e accessibile ai disabili. Verrà alla luce il perché l’Autorità portuale ha detto “No” alla famiglia Moino e “Si” alla ditta Lupetti. Per ora è tanta la delusione per la ditta locale e i motivi non sono ancora noti.



(Visited 394 times, 394 visits today)